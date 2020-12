Marcelo Ríos, extenista y otrora 1° del mundo, disparó en esta jornada contra el presidente Sebastián Piñera tras avisar que se autodenunciará tras la polémica de sus fotos sin mascarilla en Cachagua.

El mandatario, vale recordar, volvió a estar en boga cuando este sábado comenzaron a circular imágenes de él paseando por el balneario de la comuna de Zapallar sin respetar las medidas sanitarias solicitadas por su propio Gobierno.

Por lo anterior, a través de Instagram, el ‘Chino’ emplazó al presidente asegurando que “creo que en temas tan importantes y que comprometen otras vidas hay que ser objetivo. Seré muy de derecha, pero puta Sr. Piñera pare de hacer cagadas”.

“Perdón la expresión, pero hay que ser hueón para ser presidente y no ponerse máscara. Aquí Trump hace las mismas hueas pero cabe recordarle que usted no es Trump, él aquí hace y deshace porque tiene huevos”, añadió el extenista.

En la misma publicación, el Chino también le exigió al mandatario que muestre su multa para que, de esa manera, recupere algo de credibilidad.

“Ojalá muestre su multa públicamente, porque si no deja abierta la puerta a que cualquier persona no ocupe máscara. Si el presidente no lo hace porqué lo tengo que hacer yo. Presi pare de cagarla (sic)”, sentenció el ex 1° del ATP.

Autodenuncia

Consumada la polémica y tras las críticas transversales de políticos, Piñera ofreció disculpas asegurando que no portaba la mascarilla ya que había recorrido el balneario sin compañía.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, argumentó el presidente.

Sin embargo, según conoció Radio Bío Bío, el mandatario se autodenunciará ante la autoridad sanitaria por transitar sin mascarilla en la playa de Cachagua.

A través de un comunicado, la Presidencia ratificó la información y recalcó que “dado que no había funcionarios de la Seremi de Salud fiscalizando en dicho lugar, el Presidente Sebastián Piñera ha resuelto autodenunciarse ante la SEREMI”.

“(Lo anterior) con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda”, agregaron desde la jefatura de Estado.