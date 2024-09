En una intensa jornada del TOP 10 de Arusa, se definieron los clasificados a los playoffs del torneo de honor del rugby chileno. Old Macks y Old Boys aseguraron su presencia en las semifinales, dejando fuera a Sporting y Old John’s de La Reina. En el clásico de la fecha 6, Old Macks venció a Sporting por 27-14, mientras que Old Boys se impuso a Old John’s por 32-12. Tras 17 fechas disputadas, COBS y Old Boys lideran el torneo, seguidos por Old Macks y PWCC. En la última fecha de la fase regular, se definirán los últimos detalles de la tabla, con encuentros clave como COBS vs. Sporting y PWCC vs. Old Boys.

El último fin de semana se jugaron los dos encuentros pendientes del TOP 10 de Arusa, en la previa de la última fecha de la fase regular del torneo de honor del rugby chileno.

Según detalla Rugby Chile, estos encuentros fueron clave para poder determinar la intensa lucha que se desarrolló por acceder a los playoffs del torneo.

Las victorias de Old Macks y Old Boys, junto con asegurar su presencia en semifinales, arrastraron consigo a PWCC. De igual forma, le “negaron” la posibilidad a Sporting y Old John’s de arrebatarle el puesto al cuadro de La Reina.

El primero en jugarse fue el clásico de la región de Valparaíso: el duelo entre Old Macks y Sporting, correspondiente a la fecha 6 del certamen.

En la cancha del Colegio Mackay, el cuadro local que fue intratable, principalmente durante la primera mitad.

Tries de Tomás Court, Baltazar Canepa, Augusto Villanueva, y el certero pie de Franco Scassi-Buffa, marcaron el “monólogo” para irse al descanso 24-0 en la cuenta.

En la segunda parte, los del ‘Cuervo’ lograron contener el ímpetu de los mackayinos, desde los 54’ en adelante. Eso sí, los descuentos del equipo negro no serían suficiente para revertir la cuenta.

Nicolás Sabaleta y Diego Pérez pondrían los tries de la visita, con las respectivas conversiones de Martín Zavala, dejando el marcador final en un 27-14 favorable a Old Macks.

El otro encuentro pendiente de la fecha 14, enfrentó a Old John’s y Old Boys, con una visita apabullante durante la primera mitad.

Los dobletes de Álvaro Castro y Santiago Ostornol, más un try de Benjamín De Vidts, empujaron los números a un amplio 0-29 al cerrar el primer tiempo.

‘El león penquista’, herido por el embate capitalino, pudo descontar gracias al try de Alonso Oliver a los 45’, y a la acción de Felipe Fariña sobre el in goal albo a los 74’.

Old Boys pudo manejar las acciones y evitar toda contra del conjunto de Concepción, llevándose así la victoria por 12-32.

Clasificación a la fase final del TOP 10

Ya con 17 fechas del TOP 10 de Arusa completadas, se definieron gran parte de las disputas del torneo. COBS (80) y Old Boys (62) son los líderes del torneo, secundados por Old Macks (55) y PWCC (54), quienes definirán su lugar en las llaves en la próxima fecha.

La parte media de la tabla quedó con Old John’s (47), Sporting (45), Universidad Católica (43) y Stade Francais (41). Este fin de semana definirán la morfología final de la tabla.

En la parte de abajo, CD Alumni (12) se encuentra en posición de repechaje, mientras que Old Georgians (2) se despide indiscutiblemente de la categoría.

Próxima fecha

La última fecha de la etapa regular se jugará de manera íntegra el próximo sábado 14 de septiembre, con los cinco encuentros programados a las 15:30 horas.

COBS buscará cerrar su buena campaña ante Sporting, jugando de local en el Colegio Craighouse; donde ‘el cuervo’ querrá cerrar su temporada con una alegría para su hinchada.

Old Georgians se despedirá del Top 10 recibiendo en el Colegio Saint George a Old Macks quienes, de vencer, evitarían a COBS en semifinales, para chocar ante Old Boys.

PWCC y Old Boys se medirán en el Prince of Wales Country Club. Old Boys no arriesga su posición, por lo que podrá enfrentar el duelo con calma; no obstante, PWCC apuesta por una caída de Old Macks y su victoria frente a los albos para zafar en semifinales de COBS y volver a jugar ante ‘los boys’ en semifinales.

En tanto Stade Francais y Old John’s se medirán en el Club Deportivo Stade Francais, mientras que Universidad Católica recibirá al CD Alumni en San Carlos de Apoquindo.