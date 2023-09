El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) continúa liderando la clasificación tras 13 victorias consecutivas, superando a su compañero Sergio “Checo” Pérez en la víspera del Gran Premio de Monza de la Fórmula 1.

Así, esta carrera de gran renombre en el circuito, es considerada una pista legendaria donde los pilotos Michael Schumacher y Lewis Hamilton sumaron cinco victorias cada uno a lo largo de su historia.

Ahora bien, Verstappen, está cada vez más cerca de su tercer título consecutivo, puesto que cubrió, en la mejor de sus 31 vueltas, los 5.793 metros de la pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 657 milésimas, solo 46 menos que Carlos Sainz.

Buongiorno 🇮🇹 On my way to Monza 👊 pic.twitter.com/JKWnidfHs2

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) August 31, 2023