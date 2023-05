No le agrada ser segundo. Max Verstappen, actual campeón de la Fórmula 1, no pudo esconder su decepción durante la última carrera de la categoría disputada en el circuito de Bakú, Azerbaiyán.

Así lo demuestra un video difundido en las últimas horas por el prestigioso medio DAZN, donde queda en evidencia la desesperación del holandés por no estar en condiciones de alcanzar y sobrepasar al líder, su compañero de escudería, Sergio ‘Checo’ Pérez.

“¿Qué marcha debería usar en la curva 3? Va justo entre la séptima y la octava”, comenzó diciendo el neerlandés. “Séptima, Max”, le respondieron por interno. Sin embargo, Max, incrédulo, insistió: “¿Están seguros de que este modo es mejor? Yo no”, expresó.

Verstappen, además, se quejó por su vehículo: “El balance entre el diferencial y el freno motor no es bueno”, expresó. Del equipo le explicaron que “Checo ha hecho 45.4 y tú 45.6. Pierdes entre las curvas 7 y 12, donde más pierdes es en la 8″, pero eso tampoco convenció al de Países Bajos: “No sé qué estoy haciendo mal, chicos. No sé”.

Desde Red Bull insistieron en que “pierdes dos décimas solo en la curva 8, pero yo no apretaría más”, lo que cansó a Verstappen: “Ya, no lo sé. No puedo apretar en esa curva. No tengo agarre en la delantera”, cerró.

Consignar que, hasta ahora, Max Verstappen lidera la temporada de la Fórmula 1 tras cuatro fechas con 93 puntos y segundo va, precisamente, ‘Checo’ Pérez con 87. De infarto.