El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, acabó sexto en la carrera Sprint a 24 vueltas en el circuito callejero de Bakú en el Gran Premio de Azerbaiyán en la grandiosa Fórmula 1.

Sin embargo, la posición del asturiano no lo dejó contento y tras una competencia accidentada, el ex piloto de Alpine pidió a la F1 investigar una situación protagonizada por él y Carlos Sainz de Ferrari en la segunda vuelta tras la retirada del coche de seguridad.

No obstante, la FIA no se ha pronunciado por la situación que tuvieron ambos conductores españoles.

En sus declaraciones a DAZN, Fernando Alonso detalló que “hemos sumado puntos hoy, que no era fácil saliendo octavo. Creo que vamos a ver ahora si podemos hacer quintos, porque Carlos me llevó contra el muro en la curva 2, que ha sido un poco sorprendente, pero a ver si pueden hacer algo y podemos ganar esa posición”.

“De cara a mañana salimos algo más adelantados, a ver si podemos estar en el ‘top 5’ que sería la mejor noticia para este fin de semana, que no hemos ido muy rápidos. Si podemos acabar el fin de semana con un sexto hoy y un quinto mañana, lo firmaría ahora mismo“, sentenció.

Solución de los problemas con el DRS

Por otra parte, también habló de un problema que venía demostrando la carrocería del Reino Unido, quienes tenían dramas con el DRS (dispositivo móvil que introdujo la Fórmula 1 en 2011 con el fin de reducir la carga aerodinámica del monoplaza y aumentar la velocidad para favorecer los adelantamientos).

En sus palabras, el piloto de Aston Martin reveló que “el DRS ha funcionado. Ha sido un poco la palabra que más hemos utilizado dentro del equipo, porque en cada sesión hemos tenido problemas. Dos veces al menos sí que ha funcionado en carrera“.

“Otras veces no lo sé, porque no he mirado el DRS. Supongo que lo revisaremos esta noche y si hay que hacer algún pequeño cambio, ojalá que mañana funcione también“, indicó.

Con esto, se espera la decisión que tome la dirigencia que por ahora no se ha pronunciado y es muy probable que no lo hagan por el poco tiempo que queda para la carrera central del GP de Azerbaiyán.

Cabe recordar que la grilla quedó con Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull en la primera posición, seguido de Charles Leclerc de Ferrari y tercero Max Verstappen, compañero del mexicano en la franquicia de la bebida energética.

En la cuarta ubicación saldrá George Russell de Mercedes, quinto Carlos Sainz de Ferrari y sexto Fernando Alonso de Aston Martin.

Revisa la situación de la que Fernando Alonso habla en contra de Carlos Sainz

La acción entre Sainz y Alonso vista desde la on board de Fernando y la de Hamilton. pic.twitter.com/aBCWMcfXoW — Adrián. (@AdrianMCF) April 29, 2023