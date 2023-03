El GP de Arabia Saudita de la Fórmula 1 arrancará este domingo con un latino desde la primera ubicación: el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

El piloto azteca fue más rápido que todos esta jornada en la qualy de Jeddah, en un día donde la gran sorpresa fue que el multicampeón Max Verstappen quedó eliminado en la Q2 y largará desde el decimoquinto casillero.

Sergio Perez is a polesitter again!

And he does it again at the Jeddah Corniche Circuit ✌️#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VFrI8PLn57

— Formula 1 (@F1) March 18, 2023