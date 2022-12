El equipo Mercedes de Fórmula 1 ha anunciado este jueves la incorporación del alemán Mick Schumacher, quien será piloto reserva para la temporada 2023.

Schumacher, de 23 años, hijo del siete veces campeón de la F1 (Michael), “afrontará un intenso programa con el W14 en el simulador y estará con el equipo en todos los Grandes Premios de 2023, además de cumplir con sus obligaciones de marketing durante todo el año”, señala el comunicado de Mercedes.

Mick ha pilotado los dos últimos años para el equipo Haas. Ha competido en 43 carreras de F1, puntuó por primera vez este año, gracias a su octavo puesto en el GP Británico, y la semana siguiente alcanzó su mejor resultado, un sexto en el GP de Austria.

Antes de entrar en la F1 obtuvo brillantes resultados en categoría júnior: fue campeón de la Fórmula 3 Europea en 2018 y de la Fórmula 2 en su debut en 2020, con dos victorias y ocho podios.

Mick se incorpora al equipo en el que estuvo su padre entre 2010 y 2012.

“Estoy encantado de formar parte del equipo Mercedes como piloto reserva para 2023, dispuesto a darlo todo para contribuir a su desarrollo en este entorno tan competitivo y profesional”, comentó Mick Schumacher en un comunicado de la escudería.

“Me lo tomo como un nuevo comienzo, y estoy emocionado y muy agradecido a Toto (Wolff, director del equipo) y a todos los demás por confiar en mí. La F1 es un mundo fascinante, nunca dejas de aprender, así que espero adquirir más conocimientos y poner todos mis esfuerzos en beneficio del equipo”, agregó el novel piloto.

