Este martes, Ferrari oficializó que Frederic ‘Fred’ Vasseur se convertirá en el nuevo director deportivo desde el 1 de enero de 2023, en sustitución del italiano Mattia Binotto, que renunció el mes pasado, según confirmó la propia escudería italiana.

El francés deja el equipo Alfa Romeo, que emitió también un comunicado haciendo pública su salida tras seis años y llevar a sus coches al sexto lugar del Mundial de la Fórmula 1 esta temporada; el mejor resultado del equipo en una década.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022