Un piloto que tuvo una lamentable carrera en el último Gran Premio de los Países Bajos, fue el conductor para la escudería Ferrari, Carlos Sainz.

El español tuvo varios inconvenientes en la pista e incluso, pudo haber atropellado a un mecánico de McLaren, cuando salió eyectado de los pit lane en el circuito Zandvoort.

El competidor, tras la carrera, habló con el medio DAZN, en donde señaló:“Ha ido mal, muy mal, todo lo que podía salir, ha salido mal. Mal ritmo en el primer ‘stint’, mala parada que nos ha costado prácticamente cuatro posiciones”.

“Me he salvado de la bandera amarilla por los pelos y luego ha venido el ‘unsafe release’, que no ha sido tal, sino que he tenido que frenar para no atropellar a un mecánico de McLaren, que estaba sacando el gato. No acabo de entender muy bien esa decisión”, indicó.

Tras aquella sanción que menciona el joven conductor, terminó en la octava posición de la carrera, donde vio reinar a su rival, Max Verstappen de Red Bull, en tierras tulipanes.

Sin embargo, esto no fue todo lo malo que le ocurrió, ya que tras una pésima coordinación de su equipo, Ferrari en los pit, se demoró 12,7 segundos, algo que le costó posiciones, cuando se encontraba en la tercera ubicación.

Con relación a esto, Sainz enfadado comentó: “Hay que analizarlo, me han llamado muy tarde, me ha parecido extremadamente tarde y además no estaban listos”.

“Después de hoy, no es que esté preocupado, pero no me ha gustado nada cómo ha ido la carrera y hay que encontrar un par de cosas de cara a Monza. Está claro que los Mercedes y los Red Bull van más rápidos en ritmo de carrera”, agregó.

La molestia del madrileño, radica en que cuando se demoraron sus mecánicos, fue porque no tenían preparadas las 4 ruedas para el cambio, solo habían 3 en la zona. Lamentablemente, perdió valiosos segundos, cuando se fue a buscar el cuarto neumático y en ser instalado.

Respuesta de McLaren

Las frases del español, no cayeron bien en la escudería británica, ya que desmienten la versión del piloto de Ferrari .

El director de McLaren, Andreas Seidl, rechazó las declaraciones del conductor rival y señaló a los medios: “Es un pit lane estrecho que obviamente trae consigo algunos desafíos, pero al mismo tiempo, todos los otros equipos se las arreglaron bien sin que pasara nada”.

“Por supuesto, esto trae un poco de incertidumbre al juego, este estrecho pit lane, porque las paradas en pits definitivamente fueron un poco más lentas y otros autos que también tuvieron suerte y pudieron hacer una parada en pits sin nadie alrededor de ellos”, indicó.

Por último, expreso que “es parte del desafío, no es solo en esta pista”.