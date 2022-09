El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo el Gran Premio de los Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Zandvoort, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) partirá desde la tercera posición, justo por detrás de su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.

El vigente campeón y líder del Mundial se adjudicó la pole en una clasificación que acabó con bandera amarilla por un accidente del otro Red Bull, el del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, en el tercer sector, algo que perjudicó a los Mercedes, que habían apurado su salida a pista para intentar beneficiarse de las mejores condiciones del trazado.

Solo 21 milésimas separaron a Verstappen de Leclerc y 92 de Carlos Sainz, en una apretada tabla de tiempos entre los tres primeros clasificados.

El heptacampeón del mundo británico Lewis Hamilton (Mercedes) se tuvo que conformar con la cuarta posición, también por debajo de 1:11, pero a 306 milésimas de Verstappen.

El mexicano ‘Checo’ Pérez saldrá quinto a pesar de su accidente en Zandvoort, por delante del Mercedes del británico George Russell.

Lando Norris y su McLaren partirán desde la séptima posición, el alemán Mick Schumacher (Haas) fue octavo y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que optó por reservar neumáticos y no salió a pista en la Q3, completaron el top10.

El español Fernando Alonso, que encontró tráfico, y su compañero en Alpine, el francés Esteban Ocon, fueron eliminados en la Q2, con el bicampeón en decimotercera posición, por detrás del galo.

Desde la grada se lanzaron dos bengalas, una provocó una bandera roja al inicio de la Q2 y otra se quedó en bandera amarilla en la Q3.

El Gran Premio de Países Bajos se disputará este domingo 4 de septiembre, a partir de las 09:00 horas de nuestro país.

QUALIFYING CLASSIFICATION @Max33Verstappen takes his fourth pole of the season 👏#DutchGP #F1 pic.twitter.com/5mIkUPdcTq

— Formula 1 (@F1) September 3, 2022