Este domingo en el Gran Premio de Bélgica reflotó una antigua gran rivalidad de la Fórmula 1: Fernando Alonso contra Lewis Hamilton.

Los pilotos, que fueron compañeros y tuvieron una tensa relación en McLaren en 2007, protagonizaron polémicos momentos en la carrera de esta jornada.

Primero, porque el español no soportó que en la segunda vuelta el británico se fuera con todo y le cerrara con vehemencia el paso, provocando un toque de ambos coches donde el de Mercedes acabó sacando la peor parte.

Entonces, el hispano se desquitó a través de su radio: “¡Qué idiota! ¡Cerrando la puerta desde el exterior!. Tuvimos una mega salida pero este hombre solo sabe pilotar yendo primero”, manifestó molesto.

Pero no sería todo. Después Alonso, al percatarse que Hamilton debió abandonar producto del ‘topetón’ , le realizó gestos con sus dedos al pasar por su costado.

Alonso waving to Hamilton after the crash pic.twitter.com/mBJv2JhhmQ

— F1 MEMES (@f1trolls_) August 28, 2022