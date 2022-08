El equipo Williams Racing anunció este miércoles la ampliación del contrato del piloto británico, de origen tailandés, Alex Albon.

A sus 26 años, se ha comprometido por una temporada “y más allá”, según apuntó Williams, por lo que se trata de una renovación multianual.

Será la segunda temporada consecutiva del británico en Williams, que le recuperó para la Fórmula Uno después de haber pasado por la estructura de Toro Rosso, en 2019, y, posteriormente, Red Bull, hasta finales del año 2020, cuando fue sustituido por el mexicano Sergio Pérez.

🚨 Announcement 🇹🇭

Our number 23 stays for 2023 and beyond!@Alex_Albon commits his future, signing a multi-year contract 👊#WeAreWilliams pic.twitter.com/MJ4aMXoFZj

— Williams Racing (@WilliamsRacing) August 3, 2022