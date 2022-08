Uno de los competidores más aguerridos de la Fórmula 1 es sin duda Esteban Ocon, francés de 25 años, quien ayer en el Gran Premio de Hungría, vivió una carrera polémica, junto a su compañero de escudería Alpine, Fernando Alonso.

No tan solo con sus rivales demuestra su ímpetu que posee al manejar, sino que en el circuito de ayer, hizo lo propio con su colega Alonso, a quien no le dejó rebasarlo en la largada y quienes fueron superados por diversos competidores en el inicio de la carrera.

Además, el asturiano estuvo a punto de tocarlo y sacarlo de la competencia a la velocidad que iban, pero esto no amedrento al ‘Galo’, quien siguió en su competencia contra su propio compañero de carrocerías.

Esto derivó en las palabras del español, que ante la férrea defensiva de su compañero, se despacho una frase que quedará para el recuerdo en Alpine. El experimentado piloto ibérico señaló en plena competición: “Nunca en la vida he visto una defensa como la de Esteban hoy. ¡Nunca!”.

Si me dicen que el compañero de equipo de Ocon es Hamilton y su máximo rival para el Mundial es Alonso, me lo creo. No tienes verguenza @OconEsteban. pic.twitter.com/RILJzN8SDD

— Lassana (@_Lassana_) July 31, 2022