El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el decimotercero del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

En su mejor vuelta, Leclerc cubrió los 4.318 metros de la pista húngara, en un minuto, 18 segundos y 445 milésimas, 217 menos que el inglés Lando Norris (McLaren), la sorpresa de la jornada.

231 milésimas más que el monegasco marcó su compañero en Ferrari, el español Carlos Sainz, que se inscribió tercero en la tabla de tiempos con, al igual que los anteriores, el compuesto blando; antes de que todos practicasen la simulación de carrera en el tramo final del ensayo con gomas más duras.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lidera el Mundial de Fórmula 1 con 63 puntos de ventaja sobre Leclerc, marcó el cuarto crono de una sesión que acabó a 33 grados centígrados ambientales y con 45 en el asfalto, y en la que se marcaron los mejores tiempos de la jornada, siempre con los compuestos blandos.

Fernando Alonso, que este viernes celebró su cuadragésimo primer cumpleaños en el circuito en el que -en 2003- festejó su primera victoria en la F1, fue sexto tras repetir treinta veces la pista húngara. En su mejor intento, el doble campeón mundial asturiano se quedó a seis décimas de Leclerc.

‘Checo’ Pérez, tercero en el Mundial, a 70 puntos de su compañero neerlandés, se inscribió noveno en la tabla de tiempos. El bravo piloto tapatío dio 28 vueltas; y en la mejor de ellas se quedó a nueve décimas y media de Leclerc.

El tercer y último entrenamiento libre se disputará este sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros.

FP2 CLASSIFICATION

Leclerc finishes top with Norris, Sainz, and Verstappen not far behind #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/pSYjTk5nJ1

— Formula 1 (@F1) July 29, 2022