Un final dramático tuvo este domingo el chileno Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) durante la segunda fecha del Campeonato Grand National Cross Country (GNCC) de Estados Unidos, que se disputó en el circuito Wild Board de Palatka, en el estado de Florida, donde pese a los graves problemas físicos clasificó en el sexto lugar.

El piloto nacional se mantuvo durante prácticamente toda la carrera en el cuarto lugar. Pero cuando faltaba una milla para el término y alcanzaba la tercera posición superando al local Jack Edmondson, el nacional chocó contra un árbol en el bosque del circuito.

Cayó estrepitosamente, pero se volvió a levantar y continuó en carrera llegando sexto en la categoría XC2 para motos de 250cc.

“Empuje toda la carrera. Pillé al tercero en la última vuelta, lo pasé y solo a una milla y hasta menos de terminar, me caí chocando directo contra un árbol, perdiendo el conocimiento… Ni me podía parar… Estaba súper mareado… Ahí me demoré mucho en la recuperación y me pasaron tres pilotos. Volví a la pista y terminé la carrera, desmayándome una vez que crucé la meta”, indicó Barbosa este lunes, 24 horas después del incidente, y en la previa de revisarse una de sus manos que quedó resentida.

En el circuito de Wild Board había un amigo de Barbosa, Sebastián Leblanc, quien contó que “se le acabó la energía y le pegó a un árbol. Quedó mareado y le volvió a pegar al árbol. Llegó a la meta desmayándose. Lo tuve que sostener y llevarlo en brazo a un carro de golf y después trasladarlo al motorhome para que se recuperara. Quedó adolorido, pero se recuperó”.

Con el sexto lugar en el GNCC, Ruy Barbosa quedó quinto en el ranking con 33 puntos. El primer lugar es de Michael Witkowski con 60, seguido de Lyndon Snodgrass con 41, Jack Edmondson con 37, Cody Barnes con 34 y el accidentado chileno con 33.

El representante de Honda deberá recuperarse para la tercera fecha del GNCC que se disputará el próximo domingo 13 de marzo en la pista The General en Washington, Georgia.