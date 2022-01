La Fórmula Uno lanzó un mensaje a sus aficionados para pedir que se vacunen contra el Coronavirus todo el que tenga la opción, con el objetivo de proteger a la comunidad de la pandemia y que la temporada 2022 pueda volver a los circuitos con público en las gradas.

“Tras una semana del 2022, manteneros todos y a los que os rodean a salvo. Por favor, si puedes, vacúnate, y con suerte nos veremos en los circuitos pronto”, escribió la cuenta de Twitter de la F1, para presentar un vídeo con muchas caras conocidas.

With one week of 2022 in the rear-view mirrors, keep yourself and those around you safe.

Please, if you can, get vaccinated.

And hopefully, we'll see you at a racetrack soon! 😄 pic.twitter.com/J5KE1IuXpN

— Formula 1 (@F1) January 7, 2022