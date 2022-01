El piloto chileno de motos, Cézar Zumarán, vivió un desagradable momento mientras competía el domingo en el Rally Dakar 2022.

Resulta que el nacional se encontraba entremedio de unas rocas intentando arrancar su moto. Fue en ese momento cuando apareció el sudafricano Giniel de Villiers, quien con su auto impactó al piloto por la espalda, arrastrando además la moto.

El chileno se levantó con signos de dolor para ver en qué condiciones había quedado su vehículo, mientras que el sudafricano en ningún momento se bajó de su auto para asistir al piloto chileno.

Solo atinó a continuar con su recorrido, mientras Zumarán le indicaba que avanzara.

Debido a esto, el equipo del chileno pedirá la sanción de Giniel de Villiers por conducta antideportiva.

“Estuvimos con los comisarios. Presentamos el reclamo, De Villiers estuvo un poco antes que nosotros y ofreció hacer una disculpa pública y darle la mano a César y sacarse una foto con él, pero eso a mí me pareció un insulto”, dijo a T13 el jefe del equipo de César Zumarán, Cristóbal Guldman.

“César tampoco aceptó eso y pedimos una penalización. Yo la verdad estaba pidiendo la descalificación, pero no sé si eso lo van a tomar así. A mí me parece súper grave, me parece que es un motivo de descalificación, pero César es el dueño del reclamo, no yo, no tengo autoridad para hacerlo”, cerró.