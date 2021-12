En medio de la denuncia y posterior apelaciones de Mercedes en contra de Max Verstappen, el piloto neerlandés de Red Bull golpeó la mesa y aseguró que el campeonato mundial de la Fórmula 1 lo ganó en la pista, por lo que "nunca me podrán quitar eso".

El flamante campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, expresó no estar preocupado por los alegatos de Mercedes respecto del título recién conseguido en el Gran Premio de Abu Dabi y aseguró que no le importa si intentan quitarle el Mundial de manera administrativa.

El piloto de Red Bull logró la victoria el pasado domingo, luego de que la aparición de un coche de seguridad tardío llevase al neerlandés a colocarse justo detrás de Lewis Hamilton, a quien superó en la última vuelta.

La escudería del multicampeón británico realizó una doble apelación inmediata, ambas desestimadas por los comisarios, y posteriormente manifestó su intención de apelar contra esa decisión. No obstante, este jueves, retiró todo tipo de denuncia.

En su llegada a la sede de Red Bull, a Verstappen se le preguntó cómo se sentía en medio de la incertidumbre y si su relación con el jefe de Mercedes, Toto Wolff, se había roto para siempre, respondiendo que “estoy bien, ni siquiera lo pienso mucho, porque me siento campeón del mundo, y no me importa que intenten hacerlo”.

“Lo ganamos en la pista, nos impusimos cuando había luz verde y los superamos, y de todos modos nunca me podrán quitar eso. Sobre el posible atractivo, no estoy ocupado con eso. Como equipo, por supuesto, puede ser perturbador, pero nosotros hemos disfrutado mucho los últimos días”, añadió.

El joven piloto de 24 años, quien ya había revelado que Wolff le envió un mensaje de felicitación después de la última carrera, destacó que “creo que se debe aceptar una derrota, no importa cuánto duela. Considero que hay una pequeña diferencia entre los equipos”.

Con respecto de la situación actual de la apelación, Verstappen puntualizó en que “no es nada sorprendente sólo por cómo se desarrolló la temporada hasta la última carrera, así que es sólo un poco más. Mi opinión no cambiar”.