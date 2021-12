El británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, fue el más rápido este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Abu Dabi -el último del campeonato-, en Yas Marina.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -líder del Mundial de F1, con los mismos puntos (369,5) pero con un triunfo más que el anterior- marcó el cuarto tiempo.

Hamilton cubrió, en su mejor vuelta, los 5.281 metros de la recién ‘retocada’ pista de los Emiratos Árabes Unidos en un minuto, 23 segundos y 691 milésimas.

343 milésimas más tardó el francés Esteban Ocon (Alpine) y 392 el otro Mercedes, el del finlandés Valtteri Bottas, en una sesión que arrancó de tarde y concluyó de noche.

El segundo entrenamiento acabó unos segundos antes de lo previsto al ondearse la bandera roja a causa del accidente, sin mayores consecuencias físicas, del finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), que se retirará de la F1 después de la carrera del domingo.

Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación que ordenará la parrilla de salida de la carrera del domingo, prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 306,1 kilómetros.

