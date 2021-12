Kimi Raikkonen, piloto finlandés del equipo Alfa Romeo, obligó a poner fin anticipado a los segundos libres del GP de Abu Dabi de Fórmula 1, en Emiratos Árabes Unidos.

La bandera a cuadros ya flameaba en el circuito de Yas Marina cuando, en su última vuelta, el campeón mundial en 2007 impactó su monoplaza con las barreras de contención.

El Alfa Romeo de Kimi Raikkonen se dio con la parte trasera, provocando daños en el alerón, llantas y la transmisión del vehículo, según detallaron en la transmisión oficial de la F1.

Vale señalar que el GP de Abu Dabi será el último en la carrera del finlandés, quien anunció que se retirará de la disciplina con el final de la temporada 2021.

El más rápido en Yas Marina fue Lewis Hamilton (Mercedes), quien mostró las garras en su lucha por el título con Max Verstappen (Red Bull), quien acabó cuarto en la segunda tanda de libres.

There's very little margin for error through Yas Marina's tight turns!

Kimi found out only too well… 😬#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/laHOVudN08

— Formula 1 (@F1) December 10, 2021