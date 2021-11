Este sábado, el Gran Premio de México le sonrío a Red Bull. El piloto neerlandés Max Verstappen se impuso en el circuito Hermanos Rodríguez luego de una gran salida que le dio la primera posición de la carrera y de esta manera, amplió a 20 puntos su ventaja al frente del Mundial de Fórmula 1 sobre el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que fue segundo.

Una verdadera exhibición en la salida dio Verstappen en su decimonoveno triunfo de su carrera, sobre todo cuando partió tercero, igualó a los dos Mercedes en la recta y apuró la primera curva al máximo para salir primero.

En la vuelta rápida, pudo sumar 26 puntos para totalizar 313,5, lo que provoca que su ventaja se amplíe sobre los 293,5 de Hamilton.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez se convirtió en el primer piloto mexicano que sube al podio en el Gran Premio de su país, al acabar tercero y amenazar en las últimas vueltas el segundo lugar del británico. Tras la carrera, el mexicano se subió a los hombros de los integrantes de su escudería para festejar con su aficicón.

La carrera, con un inicio muy accidentado en la primera curva, que provocó el abandono del japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y el alemán Mick Schumacher (Haas) y la pérdida de 17 posiciones del ‘poleman’ Valtteri Bottas, transcurrió con total normalidad, sin más incidentes y con la estrategia de neumáticos como elemento principal de las tácticas de los favoritos, aunque no se movieron los puestos pese al ataque final de Pérez a Hamilton.

