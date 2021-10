El próximo 5 de diciembre, Arabia Saudita albergará su primer Gran Premio de Fórmula 1 en la historia, con un circuito urbano que será diseñado en la ciudad de Jeddah.

Hay mucha expectación en el país árabe de cara al evento deportivo, pero desde la F1 también están atentos a las restricciones que habrá durante la competencia.

De acuerdo a 20 Minutos, tal como ocurre con el Rally Dakar, los pilotos, equipos y organizadores de la Fórmula 1 estarán sometidos a varias limitaciones mientras estén en Arabia Saudita.

Según el citado medio, en las últimas horas se filtró un instructivo que detalla los elementos prohibidos, en especial relacionados a vestimenta, que tendrán vigencia durante los días del GP de Jeddah.

“Estarán prohibidas las bermudas, los pantalones rotos y las camisetas de tirantes, tanto para hombres como para mujeres. De hecho, han especificado tanto para unos como para otros, qué tipos de vestimentas están prohibidas”, detallaron.

Respecto a las restricciones para hombres, destaca que, además de las tres prohibiciones mencionadas, tampoco se puede ir sin camiseta.

Para las mujeres, en tanto, las limitaciones son aun más. No podrán vestir faldas, shorts, vestidos veraniegos, ropa sin mangas y, mucho menos, bikinis.

Además, solo podrán usar vestidos que terminen por debajo de la rodilla, cubran los hombros, tengan mangas y un “escote decente”. Por último, podrán vestir, siempre que sus extremidades estén cubiertas, todo tipo de pantalones (sin romper), chaquetas y camisas.

Solo para mencionar, las temperaturas en Jeddah durante diciembre promedian los 30 grados.

Today we received the "dress code" for Jeddah grand prix…

if I understand well as a man I cannot wear short pants, so I will buy some kilts as not allowed only for women 😅

like we say in French ”mieux vaut en rire…” pic.twitter.com/osKp4yCWcX

— Guillaume Capietto (@gcapietto) October 17, 2021