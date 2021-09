El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en Zandvoort.

Verstappen, de 23 años, firmó su décima ‘pole’ desde que corre en F1 -la séptima del año- al cubrir los 4.259 metros de la estrecha y ondulada pista neerlandesa en un minuto, ocho segundos y 885 milésimas, sólo 38 menos que el siete veces campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, con tres puntos más que él.

El otro Mercedes, el del finés Valtteri Bottas arrancará tercero, al lado del francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), desde la segunda fila.

Los dos Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc -quinto en la calificación- y el de Carlos Sainz, lo harán desde la tercera, por delante del italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y del francés Esteban Ocon (Alpine) -octavo-, que tomarán la salida desde la cuarta hilera.

Fernando Alonso, noveno en la cronometrada principal, arrancará desde la quinta fila, al lado del australiano Daniel Ricciardo (McLaren), en la decimotercera carrera del año.

In the end, just 0.038s separated Max and Lewis! 😮#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/kq5MNRt06o

— Formula 1 (@F1) September 4, 2021