Los rostros de ansiedad y adrenalina eran evidentes en los más de 30 jóvenes pilotos de las diversa categorías que se dieron cita este fin de semana en Lampa Kart Center para, por fin, volver a correr competitivamente en el campeonato Alpinestars Rok Cup by Terrafirma.cl, que retomó el torneo en la sexta fecha luego de varios meses de cuarentena.

La jornada de carreras se vio engalanada por el debut de la flamante categoría femenina VLR Woman, que por primera vez en esta disciplina tiene su propia serie.

Por lo mismo, es que el nombre de Francisca Espinoza entra de lleno en la historia de este deporte por ser la primera piloto en subirse al podio como vencedora.

En su primera experiencia competitiva, Espinoza brilló por su gran ritmo desde el primer Heat hasta la final, dominando con amplitud a sus rivales y adjudicándose con comodidad los últimos 16 giros sobre Nicole Tapia e Isidora Gallardo, que la acompañaron en el podio en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

“Quería vivir la experiencia de debutar competitivamente en esta nueva categoría, sin presionarme por llegar al podio. Fue esa tranquilidad la que se reflejó en la pista, no tuve nervios, por el contrario, estaba muy enfocada en lo que estaba haciendo. Sinceramente no esperaba ganar, me siento muy feliz y agradecida por el apoyo y la oportunidad de correr y quién sabe si obtengo el cupo para ir Las Vegas”, comentó la vencedora.

Respecto del estreno de la nueva categoría femenina, la ‘Pancha’ sostuvo que “ha quedado claro que el género no es fundamental al momento de correr. Se trata de creer en tus capacidades y salir a la pista a demostrar lo que has entrenado”.

Otra mujer que sacó aplausos fue María José Pérez de Arce, la piloto de 17 años, de vasta experiencia en el karting nacional e internacional, venció en la Categoría Rok Cup Senior.

Pese a que ‘Coté’ dominó los dos Heats, su principal rival, Enzo Montecinos, se impuso en la Prefinal y largó la final sacando una importante ventaja que no pudo sostener debido a un problema en su kart que lo relegó a los últimos puestos. Pérez de Arce aprovechó el momento y no soltó la punta hasta cruzar la meta.

Asimismo, Cristián Pastrián, joven piloto que también suma experiencia en el karting internacional, logró adjudicarse la serie Rok Junior. Pese a no ser el más rápido en los Heats, Pastrián aceleró en la Prefinal y final, donde tuvo un intenso ritmo, dejando atrás a Sebastián Esteva y Ramón Ramírez, sus escoltas en el podio.

La 7ª fecha se correrá el 4 de septiembre en Lampa Kart Center y definirá a los representantes chilenos en la Final Rok de Italia en octubre, y la Rok The Río en La Vegas de noviembre.