La pequeña localidad de Villamartín es la protagonista de la segunda edición del Andalucía Rally, competencia que forma parte del calendario oficial de la temporada 2021 de la Copa del Mundo FIA de Rally Cross-Country.

El segundo Raid del año se extiende desde el 12 y hasta el 16 de mayo, días en los cuales Pablo Quintanilla podrá poner a prueba y adaptarse a la Honda CRF450 RALLY, después de haber confirmado su fichaje con el Monster Energy Honda Team sólo hace algunos días.

La primera etapa de Prólogo, se llevó a cabo este 12 de mayo y contempló una Super Especial de sólo 8 kilómetros, primer recorrido en el cual el piloto nacional se quedó con la novena posición.

Tras esta primera etapa, Quintanilla declaró sentirse cómodo y entusiasmado, al mismo tiempo manifestó haber tomado algunas precauciones en este periodo de adaptación con su nueva compañera.

“Primeros kilómetros de carrera, contento, muy buen feeling en la moto, me lo tomé con calma, siempre el prólogo hay que tratar de pensarlo un poquito. También pensando en el día de mañana para salir a buscar una buena posición de largada. Feliz con el feeling sobre la moto, me sentí cómodo, me sentí fuerte, así que muy contento”, señaló.

La segunda etapa del Andalucía Rally se llevará a cabo este 13 de mayo y contempla 219 kilómetros totales, siendo Villamartín -al igual que en todas las etapas de la competencia- la localidad de largada y finalización.

Camino al Dakar 2022

Justamente un día antes del inicio de la competencia Andaluza, se ha dado a conocer el nuevo recorrido que tomará el rally más exigente del planeta, el cual una vez más tendrá inicio y fin en Arabia Saudita, tal como en las últimas dos ediciones.

La edición Dakar 2022 arrancará entonces el 2 de enero para finalizar el día 14. Sus verificaciones, prólogo y salida se celebrarán en Ha’il para luego iniciar camino hacia el sur, pasando por Riyadh, lugar en donde los pilotos disfrutarán de su único día de descanso.

La competencia contempla doce duras etapas, las cuales han incluido mayores tramos de rutas de arena. Los organizadores además han revelado que el 80% del recorrido corresponde a rutas completamente inéditas y tres etapas 100% de dunas.

Quintanilla se mostró optimista con respecto a este nuevo desafío. “Ayer supimos el recorrido del Dakar, donde tenemos más o menos la idea de cómo va a ser la próxima edición. Sabemos que va a haber un poco más de arena que la edición anterior, etapas 100% de arena y un día de descanso diferente, etapas largas y seguramente va a ser tan duro como las otras ediciones, lo bueno es que tenemos tiempo para prepararnos de buena manera”, sentenció el nacional.