Francisco ‘Chaleco’ López ratificó su gran arranque en el Rally Dakar 2021 y, este martes, se quedó con la tercera etapa disputada en el desierto de Wadi Ad-Dawasir.

El curicano, quien se adueñó del liderato de la general en Side by Side el lunes, repitió su buena carrera y llegó en primer lugar en el tercer día de competencia, ampliando su ventaja en la acumulada.

4 horas, 20 minutos y 57 segundos tardó López en completar los 227 kilómetros de enlace y 403 de especial, aventajando por 23 segundos al estadounidense Austin Jones.

Así, ‘Chaleco’ sumó un tiempo total de 13 horas, 19 minutos y 10 segundos, aumentando su distancia en la general que, ayer, era de apenas unos segundos.

En segundo lugar está el polaco Aron Domzala, a 6 minutos y 8 segundos del chileno; mientras que el podio lo completa Jones con un tiempo acumulado de 13 horas, 26 minutos y 13 segundos.

López no la tendrá fácil este miércoles, ya que deberá abrir camino en los 813 kilómetros totales que tendrá la cuarta jornada, a disputarse desde el desierto de Wadi Ad-Dawasir hasta Riyadh.

⚙️ Light Weight Vehicles – Stage 3- Provisional Results

🏆 @ChalecoDakar takes the win in the Light Weight Vehicles category!

For more details, head here 👉 https://t.co/PIdf3SFOeP#Dakar2021 pic.twitter.com/TzeSoyIvmL

— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2021