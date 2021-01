Muy buena jornada para el equipo japonés Monster Energy Honda Team, que se anotó con tres pilotos entre los Top Five. El ganador de la Etapa 2 fue el español Joan Barreda, seguido de su compañero y actual campeón del Dakar 2020, Ricky Brabec. Y en quinta posición, el chileno José Ignacio Cornejo, actuación que lo llevó al undécimo lugar de la clasificación general.

En una madrugada helada, los pilotos largaron desde Brisha para afrontar un enlace de 135 kilómetros hasta el punto de partida de la especial. Desde el inicio de la contrarreloj, de 457 kilómetros, se encontraron con pequeñas dunas y llanuras rápidas, donde la ventaja siempre fue del bando de los perseguidores. Posteriormente, más dunas de nivel 2 y 3 antes de terminar en zonas angostas, con piedras y ríos secos. Para terminar, 96 kilómetros de enlace para llegar al vivac de Wadi Al-Dawasir donde el campamento estará dos jornadas.

En ese tramo total de 685 kilómetros, el español Barreda cronometró 4 horas 17 minutos 56 segundos, seguido de Brabec a 3 minutos 55 segundos. Tercero fue el nacional Pablo Quintanilla a 6’02”, cuarto el botsuano Ross Branch a 11’54″ y quinto el iquiqueño Nacho Cornejo a 12’06”.

Tras algunos problemas en las anteriores especiales, fue una buena jornada para José Ignacio Cornejo. El chileno logró, pese a un pequeño error de navegación al inicio de la especial, llevar buen ritmo en un terreno que le gustó para acabar cerca de los pilotos que destacaron en la etapa, quedando undécimo en la general a 12 minutos 02 segundos del nuevo líder, su compañero Joan Barreda con 8:15’38”.

“Hoy fue una etapa buena en cuanto al resultado, pero podría haber sido mejor. Al empezar cometí un grave error que me hizo perder varios minutos. Después de esto me sentí muy cómodo con la moto y luchando con un ritmo muy fuerte, así que estoy contento. Siento que me he afianzado a la moto y al terreno de aquí, así que a ver si de ahora en adelante puedo tener etapas más sólidas. A ver si puedo estar entre los primeros, sin abrir pista, pero siempre allí”, comentó conforme el piloto nacional de 26 años.

La etapa 3 de este martes 5 consta de un total de 629 kilómetros, de los cuales 403 serán de especiales, en un trazado en pleno desierto en forma de bucle que largará y terminará en Wadi Ad-Dawasir. Los pilotos se encontrarán con 78% de arena, 12% de tierra y 10% de dunas, con una altimetría que fluctúa entre los 800 y 1.200 metros sobre el nivel del mar.

ETAPA 2 Bisha- Wadi Ad-Dawasir (685 kms)

1° (88) Joan Barreda / Honda / ESP / 4 horas 17 minutos 56 segundos

2° (1) Ricky Brabec / Honda / USA / +03’55”

3° (4) Pablo Quintanilla ( Husqvarna / CHI / +06’02”

4° (18) Ross Branch / Yamaha / BWA / +11’54”

5° (4) José Ignacio Cornejo / Honda / Chile / +12’06”

CLASIFICACIÓN GENERAL

1° (88) Joan Barreda / Honda / ESP / 8 horas 15 minutos 38 segundos

2° (1) Ricky Brabec / Honda / USA / +06’23”

3° (18) Ross Branch / Yamaha / BWA / +06’37”

4° (4) Pablo Quintanilla / Husqvarna / CHI / +07’16”

5° (12) Xavier de Soultrait / Husqvarna / FRA / +08’25”

11° (4) José Ignacio Cornejo / Honda / Chile / +12’02”