El ruso Nikita Mazepin, que pilotará en Fórmula 1 el próximo año con la escudería Haas, se disculpó después de la difusión de un video inapropiado en Instagram, criticado especialmente por su futuro equipo.

En las imágenes ya eliminadas se ve al piloto de 21 años filmándose intentando tocar los pechos de una joven, que no parece dar su consentimiento.

“Haas no aprueba el comportamiento de Nikita Mazepin en este video”, dijo la escudería estadounidense en un comunicado. “Por si fuera poco, el simple hecho de que este video haya sido subido a las redes sociales es inaceptable. El caso será tratado internamente”.

Mazepin, de su lado, se disculpó en Instagram, por su “comportamiento inapropiado y el hecho de que haya sido subido a las redes sociales”.

“Como piloto de F1, debo comportarme según un estándar elevado y reconozco haberme decepcionado a mí mismo y a mucha gente. Prometo que aprenderé de esto”, añadió.

La llegada a Haas de Mazepin, quinto del campeonato de F2 este año, fue anunciada el 1 de diciembre.

El ruso no cuenta con la mejor reputación a causa de un comportamiento muy agresivo en pista. En 2016 golpeó a un rival en la F3 europea, lo que le valió una carrera de suspensión.

Piloto ‘pagador’, el joven es el hijo del empresario Dimitri Mazepin, propietario del fabricante de fertilizantes minerales Uralchem, y está patrocinado por la empresa rusa Uralkali, especializada en la producción y venta de potasa, de la que su padre es director no ejecutivo

Mazepin compartirá garaje en Haas la próxima temporada con el alemán Mick Schumacher, el hijo del legendario Michael Schumacher.

The matter is being dealt with internally and no further comment shall be made at this time. (2/2)

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020