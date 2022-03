La ciudad inglesa de Londres se convertirá este fin de semana en el epicentro de las artes marciales mixtas, ya que se realizará el esperado evento UFC London 2022.

Pero en la víspera de la velada, donde destaca el combate entre los pesos pesados Alexander Volkov y Tom Aspinall, dos luchadores se cruzaron en un hotel y protagonizaron un violento altercado.

Se trata del local Paddy Pimblett y el español Ilia Topuria quienes, al cruzarse en el recinto, no se saludaron de una manera muy afectuosa.

De acuerdo a Eurosport, ambos habían discutido fuertemente a través de redes sociales y, al encontrarse, no tardaron en saltar chispas.

“¡Te lo advertí! ¡Esto es lo que pasa cuando me faltas el respeto a mí y a mi país! Me viste y quisiste saludarme porque te cagas en los pantalones… y deberías agradecer a mi equipo porque si no fuera porque me separaron, te hubiera cortado la cabeza”, escribió Topuria, al mismo tiempo que compartió un video del altercado.

Pimblett no quiso ser menos y respondió “publica el vídeo si tienes la grabación. Vamos a mostrarle al mundo cómo viniste a por mí y yo aguantaba en pie contra seis de ustedes y tú lanzando golpes que esquivé y cómo te rebotó un gel de manos en tu cabeza, pequeño gusano”.

Vale señalar que ambos peleadores implicados no lucharán entre ellos este 19 de marzo. Mientras el español enfrentará a Jai Herbert, el inglés hará lo propio ante Kazula Vargas en una de las jornadas más esperadas de la UFC.