El excampeón de peso completo de la UFC, Caín Velásquez, fue arrestado en California tras ser acusado de participar en un tiroteo que dejó a una persona herida.

Según el reporte del Departamento de Policía de San José, el expeleador de origen mexicano fue detenido, acusado de se él que disparó a la víctima y de intento de asesinato.

Velásquez fue llevado a la cárcel del condado de Santa Clara, donde permanecerá detenido y sin derecho a una fianza, a la espera de la audiencia que determinará su futuro.

“El motivo y las circunstancias que rodearon este incidente aún están bajo investigación en este momento”, agregaron.

Señalar que la primera audiencia se llevará a cabo este miércoles 2 de marzo.

Recordemos que Caín Velásquez se encontraba en California entrenando en el American Kickboxing Academy en San José, pues uno de sus objetivos es ser entrenador de artes marciales mixtas.

4/ Cain Velasquez was the suspect arrested yesterday in connection with this incident. He was booked into Santa Clara County main jail for attempted murder.

The motive and circumstances surrounding this incident are still under investigation at this time. pic.twitter.com/bBuuPQytNx

— San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) March 1, 2022