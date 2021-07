El peleador de artes marciales mixtas, el estadounidense Travis Fulton, fue encontrado sin vida en la celda de la cárcel donde cumplía condena, tras haberse declarado culpable de los cargos de explotación sexual y distribución de pornografía infantil.

La policía del condado de Linn (Iowa), donde se encontraba recluido, dio a conocer la noticia mediante un comunicado en redes sociales.

En la publicación, firmada por el alguacil Brian D. Gardner, se da a conocer que el peleador murió en la cárcel de Iowa y los primeros antecedentes indican que se habría suicidado.

“El preso se identifica como Travis Jon Fulton (44 años) de Parkersburg. Fulton había estado detenido desde el 19 de febrero de 2021”, comunicaron.

Update: The inmate is identified as Travis Jon Fulton (age 44) of Parkersburg, IA. Fulton had been in custody since February 19, 2021. He was being confined as a hold for the US Marshal’s Service. https://t.co/bDpbDYvyyn

— LinnCountySheriff (@LinnIASheriff) July 11, 2021