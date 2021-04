El chileno Ignacio Bahamondes cumplirá su sueño este sábado: debutará en el octágono de la UFC, la empresa de artes marciales mixtas más importante del mundo.

‘La Jaula’ enfrentará al canadiense John Makdessi, en uno de los preliminares del UFC Vegas 23, y aseguró estar muy motivado de cara a su primera pelea como luchador de la compañía presidida por Dana White.

“Me he sentido bendecido, todo esto ha sido un sueño. Al principio no me lo creía, desde chico lo soñé y hoy se hace realidad. Desde el Contender Series hasta ahora ha sido pura felicidad”, comentó Bahamondes a Redgol.

Respecto al ‘Toro’ Makdessi, el chileno aseguró que “es un peleador muy experimentado, uno debe estar atento a eso, tiene colmillos. Lleva 10 años en UFC, uno no puede pasar por alto eso”.

Pero el canadiense no fue el único luchador para quien Bahamondes tuvo palabras. ‘La Jaula’ recalcó que puede pelear ante cualquiera y le mandó un recado a Conor McGregor, uno de los legendarios peleadores de la UFC.

“La gente le hace mucho hype por lo que habla, pero en verdad yo soy mejor que él”, lanzó el chileno.

“Enfrentaría a quien sea. Con mi equipo estamos preparados para cualquier desafío que nos ponga el UFC. Y si no estamos preparados en el momento, lo estaremos para la pelea”, añadió el nacido en San Ramón.