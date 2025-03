Selknam vence a Tarucas con autoridad en un partido lleno de emociones en la Reina. Los chilenos brillaron con una victoria de 49-24 sobre los debutantes tucumanos, sumando su segundo triunfo consecutivo en casa. Destacaron los tries de Federico Kennedy, Martín Sigren, y una jugada magistral de Juan Cruz Reyes a Matias Garafulic. A pesar del esfuerzo de Tarucas en el segundo tiempo, los fueguinos se impusieron con solidez. Con este resultado, Selknam se ubica en el segundo lugar de la tabla, a solo tres puntos del líder Peñarol. Por su parte, Tarucas se encuentra en la quinta posición. El próximo desafío para Selknam será contra Pampas el 29 de marzo en La Reina.

El equipo chileno Selknam sigue en alza en el Super Rugby Americas. El combinado nacional venció en la quinta fecha de la competición, disputada el domingo, a su símil tucumano de Tarucas, sellando un 49-24 a su favor para sumar 16 puntos y así, ser el único perseguidor, a tres unidades de distancia, del líder Peñarol.

Demostrando rápidamente su dominio en el primer tiempo, no tardó en llegar el primer try, obra de Federico Martínez, que selló Matías Garafulic en una jugada de siete puntos. Posteriormente, Martín Sigren puso el segundo try y un 14-0 en apenas quince minutos, casi como un preámbulo de una clara victoria.

Con un 28-0 al descanso, Tarucos respondió en el complemento mediante los tries de Martiniano Arrieta, Thiago Sbrocco, Mariano García Azcárate y Tomás Bartolini, las cuales, convirtió Ignacio Cerutti. Sin embargo, la diferencia en el marcador fue irreversible.

De esta forma, un aplastante 49-24 decretó Selknam para hacerse con su tercera victoria en cinco encuentros del Super Rugby Americas, torneo donde ha caído ante Yacaré XV y Peñarol. Mostrando un alza en Santiago, los fueguinos esperan seguir arriba cuando reciban a Pampas el próximo 29 de marzo en el CARR de La Reina.