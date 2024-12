El ciclista belga y doble campeón olímpico Remco Evenepoel, que se ha sometido a una operación tras sufrir un accidente “aterrador” entrenando este martes, aseguró hoy que se encuentra bien y con ganas de volver con más fuerza, aunque la recuperación será larga.

“Será un camino largo, pero estoy completamente enfocado en mi recuperación y decidido a volver más fuerte, paso a paso”, escribió en redes sociales el deportista de 24 años tras ser hospitalizado ayer, martes, tras chocar contra la puerta de una furgoneta de la empresa de correos belga en la localidad de Oetingen.

Evenepoel, que publicó una fotografía en la red Instagram en la que el aparece sonriente en una cama de hospital con el brazo derecho en cabestrillo, explicó que ha sufrido “una fractura en la costilla, el omóplato, la mano, contusiones en los pulmones y una luxación de la clavícula derecha que causó el desgarro de todos los ligamentos circundantes”.

“Después de un accidente aterrador mientras entrenaba ayer, me sometí a una cirugía anoche y todo salió bien (…). El regreso comienza ahora”, añadió el ciclista del Soudal Quick-Step, oro en los Juegos de París en contrarreloj y en ruta, campeón del mundo en crono y tercero en el Tour de Francia.

El ciclista belga ya sufrió una grave caída en el Giro de Lombardía en 2020 al chocar contra un saliente de la pared de un puente que le lanzó despedido hacia adelante.

Evenepoel se precipitó entonces unos cinco metros al vacío y aterrizó en una zona boscosa, sufrió una contusión en los pulmones y se fracturó la pelvis, en un incidente que le tuvo varios meses apartado de la competición.

