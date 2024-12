Un crudo relato de una verdadera pesadilla acaba de revelar la ciclista española de montaña, Ares Masip, tres veces sub Campeona de España de Enduro, quien en un comunicado en Instagram, contó que fue víctima de agresión sexual e intento de violación por parte de otro corredor de la disciplina.

En un video colgado en su perfil de Instagram, la rider contó con detalle lo ocurrido en el paddock de la Copa del Mundo de Leogang en Austria.

En su relato, Ares comentó que “fui abusada sexualmente en el paddock de la Copa del Mundo de Leogang por parte de un corredor”.

“La carrera había sido muy larga y hacía horas que dormía en mi furgoneta. Él vino de madrugada e intentó forzarme a mantener relaciones sexuales”, relató.

Más tarde aseguró que “yo me negué desde el primer momento. Él no paraba de frotar su pene por mi cuerpo, me intentaba besar y no paraba de insistir. Yo solo le pedía que se detuviera, que no quería, Quise gritar, apartarlo o irme”.

“Él me tapó la boca, me cogió de los brazos y me estuvo repitiendo que me violaría mientras me intentaba desnudar”, indicó.

“Coincidimos en las carreras”

Posteriormente contó que “al principio intenté olvidarlo y hacer como si no hubiera pasado nada. Pasaron los meses y coincidimos en las carreras. Yo cada vez sentía más asco y rechazo”.

“Poco a poco fui consciente de la gravedad de los hechos y, me ha costado mucho, pero he decidido denunciarlo”, destacando que una nueva acusación en contra del mismo agresor la impulsó a revelar su horrible episodio.

Más tarde aseguró que su caso ya pasó a la justicia, pero no se encuentra optimista con lo que podría ocurrir con el proceso judicial.

Con relación a esto, Masip detalló que “a nivel judicial no sé qué pasará, no está siendo un proceso fácil, pero lo quería hacer público porque desgraciadamente estas situaciones son mucho más frecuentes de lo que pensamos”.

“Rompo el silencio porque creo que es posible construir una sociedad más justa y más segura. ¡Ya basta de tanta impunidad!”, cerró en el video.

Cabe destacar que tras conocerse públicamente el caso de Masip, la presidenta de la Federación de Ciclismo de Andorra, Carolina Poussier, ha apoyado a la víctima y se ha puesto a disposición de la UCI para recabar información sobre este y otros casos similares que hayan podido suceder.

Revisa el crudo relato de Ares Masip