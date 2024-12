El ciclista belga Remco Evenepoel, doble campeón olímpico en contrarreloj y en ruta en París 2024, fue hospitalizado este martes tras chocar contra la puerta de una furgoneta de la empresa de correos belga, un incidente en el que según medios locales se habría roto la clavícula izquierda y que, además, ha partido el cuadro de su bicicleta en dos mitades.

Según medios locales, el choque se habría producido mientras el ciclista se entrenaba en un municipio al suroeste de Bruselas, cuando una cartera de Bpost abrió la puerta trasera de su furgoneta justo al paso del laureado ciclista belga, quien no pudo evitar el golpe.

En imágenes publicadas en redes sociales y en los medios belgas se pudo ver al doble campeón olímpico envuelto en una manta, sentado en una camilla y consciente, aunque pálido. Otras fotografías muestran el cuadro de la bicicleta roto en dos trozos y fragmentos del mismo en el suelo de la carretera.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y le trasladaron al hospital Erasme de Anderlecht, donde según el diario Het Laaste Nieuws se le diagnosticó una fractura en la clavícula izquierda sin desplazamiento, lo cual permitiría que se le tratara con una placa y pudiera volver a la bicicleta en menos tiempo.

En un comunicado, Bpost confirmó que el accidente implicó a uno de sus vehículos y, aunque señaló que no podían dar detalles de la investigación, dijo que la cartera y la empresa están cooperando plenamente con la investigación.

“La policía llegó al lugar de los hechos para hacer las observaciones necesarias. La cartera también permaneció en el lugar hasta que Remco pudo ser trasladado al hospital. Está muy afectada por el incidente. Deseamos a Remco una pronta recuperación y esperamos que las consecuencias para él sean mínimas”, añadieron.

Remco Evenepoel has been reportedly hospitalised after colliding with a postal vehicle during a training ride.

