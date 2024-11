Una situación sacada de una película de Hollywood fue lo que protagonizó el cuatro veces medallista de oro en Juegos Olímpicos, Mo Farah, quien utilizó lo que mejor sabe hacer, correr, para detener a unos ladrones.

Según informaciones de The Mail on Sunday, el caballero la Orden del Imperio Británico se encontraba junto a su esposa en su finca personal realizando ejercicios, cuando dejó su celular a un costado de la ruta de entrenamiento con completa confianza, conociendo que en su hacienda había seguridad privada.

No obstante, una furgoneta blanca irrumpió en el lugar y sustrajo el teléfono del excelso corredor ya retirado en 2023, pero nunca pensaron que Farah utilizaría sus habilidad para correr tras ellos.

Fue así que según el medio británico, el medallista olímpico increíblemente llegó a interceptar a los ladrones de su celular, evidenciando una excelente capacidad física a sus 41 años.

Llegó hasta al furgoneta y disuadió a los ocupantes de que le devolvieran su celular, algo que hicieron antes de emprender la huida.

Según el citado medio, un testigo de lo ocurrido aseguró que Farah “desplegó una velocidad olímpica par dar caza a los ladrones”.

No obstante, aseguró que el ganador de dos oros olímpicos en 5.000 metros, y otros dos en 10.000 metros estaba “muy enfadado”, por no entender cómo los delincuentes lograron burlar la seguridad privada de la finca.

Esto impulsó a que la policía británica iniciara una investigación para esclarecer los hechos.

Sin embargo, nada más que su propio legado podrá explicar la forma en la que el fondista logró correr y llegar hasta los ladrones para evitar el robo de su celular.

10,000m legend Sir Mo Farah nabs phone thieves – by sprinting after and chasing down their getaway van just like Usain Bolt https://t.co/QPmYsNud8f pic.twitter.com/wNc965tWoH

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 16, 2024