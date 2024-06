En mayo del presente año, la tenismesista Paulina Vega hizo historia al asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde representará a nuestro país en su respectiva disciplina.

Haciendo un recuento sobre las dificultades que afrontó y su actual momento tras lograr la tercera clasificación en su carrera a una cita olímpica, la deportista chilena dialogó con BioBioTV y abordó la importancia de la salud mental, haciendo hincapié en un momento difícil que lamentablemente vivió.

“Lo pasé mal, tuve un episodio fuerte, no lo he hablado nunca en ninguna parte”, dijo, revelando que fue víctima de acoso sexual.

“Fue con un exentrenador. Me quiso dar un beso y entrené con él, directamente, mucho tiempo antes de ir a los Juegos Olímpicos. Justo antes de irme a los JJOO de Tokio (2021), se quiso pasar. Mi cabeza lo frenó, pero estuve cuatro, cinco meses sin poder decir nada“, comentó.

Según comentó la oriunda de San Pedro de La Paz, su silencio continuó hasta que “vi el peso era muy grande y tuve que sacar eso para poder avanzar e irme de ahí, porque quise aguantar”.

“Donde entrenaba era muy bueno, pero había pasado algo y no podía seguir ahí”, aseguró Paulina Vega, que al ser consultada al respecto, detalló que no denunció el hecho al estar en otro país.

“Hablé con mi (otro) entrenador José Luis Urrutia cinco meses después. Él se comunicó con el entrenador, le dijo ‘gracias por todo lo que has hecho por Paulina, pero lo que tú acabas de hacer es un delito aquí, en Chile y donde sea, así que aléjate"”, aseveró.

Finalmente, la medallista de bronce en el tenis de mesa de Santiago 2023 sentenció que lo que ocurrió, la llevó a tomar una decisión clave.

“Yo también tomé parte, dije que no podía seguir aquí y no estaba en el lugar. Tenía que moverme, así que me fui a Portugal. La gente se porta de diez, me siento como en casa. No es tan fácil ser un deportista y estar por el mundo dando un poco de bote, así que ahora estoy bien”, finalizó.

El testimonio de Paulina Vega en BBTV