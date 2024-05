Vicente Almonacid, especialista en para natación, se adjudicó este lunes el Premio Nacional del Deporte 2023, distinción que otorga anualmente el Estado de Chile.

El nadador paralímpico se adjudicó el tradicional galardón gracias a sus notables actuaciones el año pasado, donde logró medalla de oro en los 200 metros combinado individual SM8 y presea de plata en los 100 metros pecho SB8 en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

También logró la medalla de plata en los 100 metros pecho SB8 en el Campeonato Mundial de para natación, realizado en Manchester, Inglaterra, actuación que le permitió alcanzar el cuarto lugar en el Ranking Mundial en agosto pasado.

El deportista recibirá un Diploma de Distinción Deportiva, el que será entregado por el Presidente Gabriel Boric en una ceremonia que se realizará en el Palacio de La Moneda, además de una suma única en dinero equivalente a 245 Unidades Tributarias Mensuales (poco más de 16 millones de pesos).

“Estoy muy feliz. Agradecer a todos por reconocer mi carrera deportiva. Ha sido una carrera ardua, donde me he tenido que esforzar mucho, pasar por muchos obstáculos, pero a base a trabajo he logrado obtener grandes resultados”, indicó el ganador.

“Esto es un motor gigante para todo lo que se viene. Tengo desafíos muy importantes y muy cerca como los Juegos de París 2024 y estoy muy motivado con este premio para hacer una buena actuación allá”, agregó.

Este premio fue discernido por una comisión integrada por el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, el senador Sebastián Keitel, el diputado Roberto Arroyo, el director nacional del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, Danilo Díaz.

Este galardón tiene por objetivo reconocer los triunfos deportivos de atletas nacionales, durante el año calendario anterior.

En #Santiago2023 logró un emocionante oro y una luchada presea de plata, mostrando por qué pocos meses antes había alcanzado el cuarto lugar del ranking mundial. Hoy Vicente Almonacid logra un nuevo hito: es el ganador del #PremioNacionaldelDeporte 2023. ¡Felicitaciones! 👏 pic.twitter.com/9YGBRDi4YF — Ministerio del Deporte (@MindepChile) May 27, 2024

Ganadores del Premio Nacional del Deporte

2002: ​Miguel Cerda y Cristián Yantani (Remo) & Selección Olímpica Sidney 2000 (Fútbol)

2003:​ Nicolás Massú, Fernando González y Marcelo Ríos (Tenis)

2004: ​Carlo de Gavardo (Motociclismo)

2005: ​Alberto González Más (Navegación a Vela)

2006:​ Selección Femenina de Hockey Patín (Hockey Patín)

2007: ​Francisco López Contardo (Motociclismo)

2008: ​Natalia Ducó Soler (Atletismo)

2009:​ Kristel Kobrich (Natación)

2010:​ Bárbara Riveros (Triatlón)

2011:​ Tomás González (Gimnasia)

2012: Cristián Valenzuela (Atletismo Paralímpico)

2013: Felipe Miranda (Esquí Náutico)

2014: María José Moya (Patín Carrera)

2015: Juan Carlos Garrido (Para Powerlifting)

2016: Pablo Quintanilla (Motociclismo)

2017: María Fernanda Valdés (Levantamiento de Pesas)

2018: Alberto Abarza (Natación Paralímpica)

2019: Francisca Crovetto (Tiro al Vuelo skeet)

2020: Joaquín Niemann (Golf)

2021: María Francisca Mardones (Atletismo Paralímpico)

2022: Marco y Esteban Grimalt (Vóleibol Playa)