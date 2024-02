Katherine Cañete se asomó por la línea de partida de Ultra Fiord el pasado sábado y el comentario más repetido en la zona era sobre su favoritismo para la prueba.

No era para menos. La atleta oriunda de Codegua, y radicada en Santiago, había ganado la complicada edición 2023 bajo la lluvia y quería su bicampeonato en Torres del Paine. Y tras 9 horas, 34 minutos y 51 segundos lo logró.

Cañete, entrenadora de Mustangos Trail Running y Adidas Trail Running, volvió a coronarse en lo que ella considera como “una de las carreras más hermosas de Chile”.

“Me dedico a esto desde hace muchos años ya y estoy demasiado feliz. Es mi segunda victoria, el año pasado también corrí pero las condiciones climáticas fueron muy diferentes. Fue mucho más duro porque nos tocó harta lluvia, ahora fue como agua nieve en zonas más altas”, expresó sobre su victoria a BioBioChile.

“Pero fue un regalo este año, porque de verdad pude ver todo. El sol permitió ver Las Torres. Arriba se veía impresionante, hermoso. Por eso sigo viniendo a esta carrera, porque es una de las más lindas de Chile. Me encanta”, agregó.

En relación a lo mismo, Cañete manifestó que creo que “ganar esta competencia se siente más rico, porque además de que es de las más lindas que hay, me gusta lo técnico que es”.

“No es una carrera tan fácil. Uno no puede decir ‘Métete a los 55K aunque no hayas hecho mucho antes’. Acá hay que tener cierta experiencia y te tiene que gustar la rudeza de la Patagonia, no es para cualquier persona. Bueno, igual hay otras categorías menores para los que empiezan”, acotó.

Una vida ligada al trail running: “Hice de lo que me gustaba, mi trabajo”

Katherine Cañete es sinónimo de trail running en Chile. Una embajadora que ha recorrido distintos países haciendo lo que mejor sabe hacer, correr en montaña.

De hecho, al ser consultada por su mayor dificultad en la carrera que organiza Racing Patagonia, su respuesta sorprende: “Quizás lo que más me costó es que hace tres semanas competí en otra carrera y estaba súper cansada. Pero estoy feliz igual con el resultado”.

“Quería bajar de las 10 horas y al final hice 9 horas y 35 minutos, creo. Y me parece que es el tiempo más rápido femenino de todos, y estuve en el podio de la general”, complementó.

En cuanto a su día a día, Cañete explicó que “paso siempre entrenando, soy entrenadora, el problema es que entreno mis alumnas pero no a mi. Me cuesta darme esos tiempos”.

“Los entreno a mis alumnos en la tarde, alguno días mañana, y otros fines de semana. Además planifico para algunos individualmente. También tengo un hijo, es complicado”, puntualiza. Sin embargo, no se arrepiente: “Soy profesora de educación física, pero me he dedicado por completo al trail running. Al final hice de lo que me gustaba mi trabajo y he sido muy feliz con ello”.

Finalmente, sobre sus próximos desafíos, Katherine adelantó que “voy a correr Cochrane que es en abril, y después voy a Argentina, esas dos por ahora”. ¿Intentará el tricampeonato en Ultra Fiord? “No sé, ahí voy a ver”, avisa entre risas.