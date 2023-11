A horas de la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos, en el Centro de Prensa de Santiago 2023 se reunieron varias personalidades de la fiesta multideportiva que se está viviendo en nuestro país, encabezada por el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro y el director ejecutivo de la Corporación, Harold Mayne-Nicholls.

El ex presidente de la ANFP se tomó el tiempo para hablar con de diversos temas que envuelven a Santiago 2023, pero también dedicó palabras para la polémica gira entorno al tercer lugar del balonmano femenino en los Panamericanos, encuentro que vivió varias reprogramaciones para finalmente disputarse y entregar la medalla de bronce a Paraguay, quienes se impusieron a ‘Las Lobas’.

Hace tan solo unos días, la selección femenina de balonmano liberó un comunicado de prensa en donde detallaban los problemas que tuvieron para disputar el encuentro ante las guaraníes, pero también apuntaron sus dardos contra Mayne-Nicholls, quien ‘supuestamente’ “tuvo el atrevimiento de poner en duda nuestras intenciones de jugar este partido y le puso precio a la lesión de una deportista”.

Ahora, el Director Ejecutivo de Santiago 2023 charló con BioBioChile y detalló que “todo es muy claro, la cancha estaba para jugar, había que jugar, se jugó y a nadie le pasó nada”.

“No entiendo cómo alguien pretende ganar medalla sin jugar”

“No entiendo como alguien quiere ganar medalla sin jugar. Esto es deporte, no es administración. La cancha estaba para jugar, sí, se jugó, sí, la decisión la tomé yo, sí. Yo por algo estoy en este cargo, para tomar decisiones y cuando alguien toma una decisión y veo que está mala, hago que se rectifique la determinación”, indicó.

Por otra parte, reveló un detalle desconocido hasta ahora ligado al duelo por el tercer y cuarto puesto en el Balonmano femenino.

En sus palabras, Mayne-Nicholls, aseguró que “yo estaba en el estadio, a mi no me lo contaron, yo vi como estaba el lugar, estaba en condiciones de jugar y le pregunte a los jueces si se puede jugar el encuentro y me dijeron que sí, entonces se jugó. Todo fue bajo mi responsabilidad”.

“Que después el presidente de la Federación chilena con el entrenador hayan ido al camarín del equipo de Paraguay a convencerlas de que no jugaran para que así ambos elencos ganaran la medalla, esa es otra historia y yo no lo iba a permitir. El deporte tiene un componente muy importante que es cuando se juega y se gana dentro de la cancha”, indicó.

“Repito, yo tome la decisión de que se jugara y pueden seguir sacando todos los comunicados que quieran y voy a seguir siendo yo el culpable de que se haya disputado el partido. Yo soy el director ejecutivo de estos Juegos y cuando tomo una decisión no tengo problemas en mantenerla”, finalizó.