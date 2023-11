La atleta Martina Weil vive días complejos, luego de verse ‘salpicada’ en la gran polémica que afecta al atletismo nacional y las graves denuncias respecto a la prueba de 4×400 metros femenino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Recordar que tras conocer las acusaciones realizadas por sus compañeras Poulette Cardoch y Berdine Castillo, la ganadora del oro en los JJPP pidió perdón en un extenso video que publicó en sus redes sociales.

“A Poulette y a la Berdine, perdón, perdón por no haber sido mejor capitana de equipo, perdón por no haber lidiado con la situación de la mejor manera. Nunca fue mi intención que se sintieran así”, dijo la deportista.

Sin embargo, aquello no fue impedimento para que descarnadas críticas fueran dirigidas masivamente hacia ella. Por lo mismo, Martina Weil exhibió su sentir al respecto y claramente afectada, compartió una reflexión en su Instagram.

“Después de haber pasado toda la noche leyendo comentarios de gente que no me conoce juzgándome, tuve el honor de compartir con Swifties en el aeropuerto camino al concierto (de Taylor Swift) y me recordaron que las redes sociales son un mundo paralelo y que la gente va a hablar sin importar lo que uno haga“, escribió.

Finalmente, la chilena agradeció “a cada una de las personas que tuvo palabras de apoyo para mi y que realmente me cambiaron la cara“, todo esto, compartiendo una fotografía que evidenció su marcha hacia el recital de Taylor Swift en Argentina, artista que se presentará los días 9, 10 y 11 de noviembre en en el Estadio Monumental de River Plate.

El descargo de Martina Weil