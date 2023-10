Los ciclistas de mountain bike suelen ser atletas hábiles, sin miedo a tomar riesgos y con un hambre constante por velocidad, curvas e inclinaciones extremas. Pero nadie es más atrevido, y experimentado, como los 18 riders que se enfrentarán el próximo 13 de octubre en la nueva edición de Red Bull Rampage, conocida como la carrera de MTB más audaz y extrema del globo.

Pero, ¿de qué se trata este icónico evento y qué deben hacer los pilotos para lograr el título de campeón? A Red Bull Rampage solo llegan los mejores, y por lo mismo es un evento puramente invitacional.

En él, los mejores de todas partes del mundo se reúnen en los rocosos acantilados de Virgin, Utah, Estados Unidos, para enfrentarse a bajadas que dejarían helado hasta al deportista más valiente.

Red Bull Rampage nació en 2001 a la vanguardia del movimiento freeride pionero del MTB que surgió a fines de los ’90. Este estilo no se trataba de qué tan rápido podías ir o a quién podías vencer. Su esencia era superar los límites, montar, saltar, caer y abrir brechas más lejos que nunca en un terreno que, a primera vista, probablemente no estaba hecho para an dar.

Lo que este evento realmente logró fue llevar esta forma de andar fuera de los bosques y a los televisores de las personas. Demostró lo que era posible e inspiró a toda una generación de riders a pensar en grande, saltar más lejos y superar sus límites.

Los pilotos bajan en líneas que han diseñado y construido ellos mismos. Al ser un trabajo duro, y que toma tiempo, cada uno tiene su equipo de excavación, y cuentan con cuatro días para construir, un día para descansar, y luego practicar su línea otros cuatro días más.

¿Cómo se evalúa a los riders?

Los competidores tienen tres minutos desde la largada para completar su carrera, por lo que la velocidad puede ser un factor. Durante las finales, cada corredor tiene dos carreras, y la mejor puntuación determina la clasificación. Básicamente, son evaluados con una puntuación del 1 al 100 según cuatro criterios principales:

1. Grado de dificultad de la elección de la línea: Cuantos más puntos se obtengan, más empinada, retorcida y difícil será la elección de la línea.

2. Trucos y estilo: los trucos, el estilo añadido y clavar los aterrizajes son cosas que obtendrán una puntuación alta y darán muchos puntos.

3. Fluidez y control: cuanto más suave, más rápido y más agresivo, más altos serán los puntos finales.

4. Amplitud: tiempo de aire: ¿qué tan grande llega el atleta y cuánto gana con el tiempo de aire?

Corredores de Red Bull Rampage 2023

1. Adolf Silva (ESP)

2. Alex Volokhov (CAN)

3. Bienvenido Aguado Alba (ESP)

4. Brandan Fairclough (GBR)

5. Cam Zink (USA)

6. Clemens Kaudela (AUT)

7. DJ Brandt (USA)

8. Emil Johansson (SWE)

9. Jaxson Riddle (USA)

10. Kurt Sorge (CAN)

11. Kyle Strait (EEUU)

12. Talus Turk (EEUU)

13. Tom Van Steenbergen (EEUU)

14. Gee Atherton (RU)

15. Szymon Godziek (POL)

16. Reed Boggs (EEUU)

17. Thomas Genon (BEL)

18. Carson Storch (EEUU).