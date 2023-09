Mientras los corredores vienen a culminar su proceso de inscripción, a retirar sus kits y a afinar los últimos detalles para Ultra Paine 2023, un flaco de pelo largo y acento “espanglish” no pasa desapercibido.

En 2014 supo que la organización de la carrera de Trail Running -en su primera edición- necesitaba un informático y se aventuró a venir a Chile por primera vez. Desde entonces, no se movió de la Patagonia.

Sam Wild, estadounidense de 31 años, va a cumplir una década viviendo en nuestro país y colaborando con los detalles de la competencia que se desarrolla en los alrededores del Parque Nacional Torres del Paine.

En conversación con BioBioChile, el norteamericano confiesa que, una vez que aterrizó en Punta Arenas, se decidió a no moverse de la zona.

“Lo primero que me encantó fue el clima. Me encanta tener el día casi eterno, con mucho sol en verano. Llegué y ese mismo año organizamos Ultra Paine, Ultra Fiord y Patagonian Marathon. Me gustó mucho el concepto que tenían en ese tiempo, siento que he ido creciendo junto a la organización”, comenta Sam.

Mientras le explica a los corredores los puntos claves de la carrera, el oriundo de Philadelphia (Pensilvania) dice que se siente un chileno más.

“Mi hogar es Punta Arenas, ahí vivo con mi polola. No me imagino haciendo otra cosa ni salir de aquí. Mi familia es lo que más extraño, mis amigos, pero una cosa por otra. Me siento un chileno más, soy un chileno más ya”, sostiene Wild.

Consultado sobre qué es lo que más le gusta de trabajar junto a la organización de Ultra Paine, Sam admite que “me encanta conocer gente de todo el mundo, también de otras partes de Chile. Me gusta compartir con las personas y saber por qué vienen a competir a este lugar escondido y tan salvaje”.

“Me impresiona mucho y me da orgullo la gente que viene de Estados Unidos a competir acá, a conocer esta parte del mundo y otros tipos de actividades”, agrega Wild, al enterarse que el 7% de los corredores de la edición 2023 vienen de su país de origen.

Para cerrar, son su acento “espanglish”, Sam señala que aun le cuesta entender a los chilenos.

“El español, pero en la versión chilena, es muy díficil. Cuando llegué creí que sabía el idioma, pero en verdad no conocía nada. Me gusta ayudar en eso igual, a que la gente de afuera se sienta más cómoda al tener a alguien que pueda entenderlos”, concluye el estadounidense.