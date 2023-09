El mandamás expuso que Phil Brooks, verdadero nombre de CM Punk, puso en peligro la salud del personal de la empresa, tras el altercado con Jack Perry en el evento All In.

Después de un incidente protagonizado en bastidores entre Jack Perry y CM Punk, este último, fue despedido por el presidente de All Elite Wrestling (AEW) Tony Khan, tras protagonizar una pelea con su compañero en el evento All In, celebrado el fin de semana pasado en el Estadio de Wembley en Londres.

Es por ello, que la compañía exigió una investigación interna que concluyó que Phil Brooks, verdadero nombre de CM Punk, fuera despedido.

Al respecto, Khan sostuvo en un comunicado que “Phil jugó un papel importante dentro de AEW y le agradezco sus contribuciones. (…) Por supuesto, desearía no tener que compartir esta noticia, que puede ser una decepción para muchos de nuestros fanáticos”.

Statement from All Elite Wrestling and Tony Khan pic.twitter.com/3MtW6MkGDf — All Elite Wrestling (@AEW) September 2, 2023

Según reportes de la prensa especializada, CM Punk tenía problemas con su colega Jack Perry ‘Jungle boy’ ya que el primero evitó que el segundo utilizara un vidrio real durante una lucha.

Por lo mismo, algunos testigos afirman que Punk aplicó un candado al cuello de Perry, lo que alarmó al personal de AEW.

“El incidente fue lamentable y puso en peligro a personas que estaban entre bastidores. Eso incluye al personal de producción que monta el espectáculo cada semana, gente inocente que no tiene nada que ver”, expresó al público durante la emisión de Collision, el show semanal que se celebró en la ciudad natal de Punk, Chicago.

“Llevo más de 30 años asistiendo a espectáculos de wrestling. Llevo cuatro años produciéndolos en esta cadena. Nunca en todo ese tiempo he sentido hasta el pasado domingo que mi seguridad, mi protección, mi vida estuviera en peligro en un show. No creo que nadie deba sentirse así en el trabajo. No creo que la gente con la que trabajo deba sentirse así y hoy he tenido que tomar una decisión muy difícil”,cerró.