Rompe récords, suma medallas y brilla con luz propia. La chilena Andrea Müller se ha convertido en una de las mayores atracciones del Mundial de Natación Másters que se está realizando por estos días en Fukuoka, Japón.

Y es que la representante nacional se ha colgado, a dos días del cierre, tres preseas: dos de oro y una de plata.

Con sus resultados, Müller ha logrado encumbrar al Estadio Español, su club, como uno de los protagonistas de la cita planetaria. “No me lo esperaba, así que muy contenta”, reconoció en diálogo con el Expreso PM de Radio Bío Bío.

Müller, desde suelo japonés, celebró que “estamos acá un grupo de 13 chilenos de distintos clubes en el mundial máster, que se compite por clubes… y en general todos han tenido destacados resultados, nos ha ido súper bien”.

Un récord Mundial para la historia: su caso es estudiado

La nadadora nacional, que ganó los 100 metros pechos y los 50 metros mariposa, además rompió el record planetaria de su categoría en la segunda prueba mencionada con 30.43 segundos.

“Ahora ya estoy más relajada con lo que me queda, pero estamos súper, súper felices… bien por Chile, bien por nosotros los nadadores máster que nos cuesta harto más a estas altura, en este nivel, somos personas que trabajamos y con otras preocupaciones también. Entonces es súper meritorio llegar acá con todo el esfuerzo que implica”, expresó.

El desempeño de la chilena ha sido tan bueno que incluso su caso es objeto de estudio. De manera increíble, ha alcanzado los mismos registros que obtuvo cuando tenía 16 años, es decir, 40 años atrás.

“Hay harta gente estudiando mi caso, es como único en el mundo. Genera también interrogantes porque tenemos el paradigma que con la edad se empeora o con mucha suerte te mantienes”, afirmó.

Autogestión y nunca rendirse

En cuanto a cómo llegó a la cita planetaria, Müller explicó que recibió los pasajes de regalo de parte de la Federación Internacional Máster debido a su buena marca y triunfo en el último panamericano.

“La federación masters, no la chilena, la que organiza el circuito, me regaló el pasaje a Japón, lo que fue maravilloso. Todos los otros contemporáneos míos hicieron montón de actividades, rifas, y me apoyaron para este viaje. Venir a Japón es bastante costoso, pero no existe otro apoyo”, expresó.

En la misma línea, la nadadora lamentó el nulo apoyo que reciben los deportistas de su división: “Es totalmente autogestión, los másters nos tenemos que pagar absolutamente todo: pasaje, estadías, implementos, inscripciones, todo.

“Por lo tanto es más esfuerzo todavía. Sería fantástico que tuviéramos mas facilidades porque de verdad hay muchos otros nadadores talentosos que podrían participar”, acotó.

Finalmente, Andrea Müller repasó su historia en este deporte: “Yo nadé desde pequeña hasta los 16 años, en esa época logré récord nacionales, tuve una carrera cortita pero bastante buena, siguiendo también los pasos de mi hermana. Ella fue una de las primeras grandes representantes de Chile en la natación, campeona sudamericana, fue bastante exitosa”.

“Luego vino la U y nada más, de ahí fue hobbies. Tu entrabas a estudiar y el deporte era secundario. Como a los 38 años me reencontré con la natación, me invitaron a participar de la Católica, hasta que cerraron Santa Rosa de Las Condes y ahí seguí intermitente, un año sí, otro no. Y empecé a participar en torneos internacionales y he logrado marcas sudamericanas, récord en varias pruebas”, cerró.

