El golfista español Jon Rahm, número 3 del mundo y ganador este año del Masters, su segundo ‘major’, afirmó este martes, en vísperas del torneo St. Jude Championship, que sólo le pide una cosa al PGA Tour: un baño portátil en cada hoyo.

“Puedo decir ahora mismo que mis prioridades están muy por debajo de lo que mucha gente podría pensar. Sé que esto va a sonar muy estúpido, pero tener un maldito baño para aseo portátil en cada hoyo” (ayudaría), dijo en una rueda de prensa.

“Sé que parece una locura, pero no puedo elegir cuándo tengo que ir al baño. Se lo he dicho muchas veces al tour, así de simple”, dijo Rahm.

En la mayoría de los torneos del PGA Tour los jugadores disponen de baños portátiles cada pocos hoyos, pero a veces son difíciles de encontrar. En los ‘majors’ hay más aseos debido a la mayor afluencia de público.

