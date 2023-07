Ser deportista y representar al país a nivel internacional no es tarea sencilla en Chile, sobre todo si se trata del vóleibol. Un deporte que ha ido en alza en los últimos años y que, con figuras de la talla de Dusan Bonacic, Matías Banda, los hermanos Parraguirre, Raúl Albornoz y Simón Guerra, el equipo nacional ha pasado de ser un participante a un candidato en Sudamérica, con un cuarto lugar en los últimos Juegos Panamericanos (Lima 2019) y un bronce en el Sudamericano de Vóley en 2021.

Actualmente, el combinado chileno calienta motores para lo que será Santiago 2023, aunque sin uno de pilares y quien supo llevar el nombre del país por todo lo alto en distintas ligas europeas; Simón.

Con el ‘1’ en su espalda, el nacido en Tongoy era pieza de garantía en el ‘Equipo de Todos’, que lamenta su abrupto retiro. ¿El motivo? La música.

Hoy, con 27 años, el exvoleibolista conversa con BioBioChile desde Berlín (Alemania) -una de las ciudades donde más ha tocado como DJ- para contar cómo se ha tomado este radical giro en su carrera, su éxito como productor musical y su nostalgia por alejarse de la actividad profesional, específicamente de la Selección Chilena, de la que espera un papel protagónico en estos Panamericanos.

El camino del deporte a la música

Pese a no ser un deporte que no le gustaba, Guerra inició su carrera como voleibolista desde muy pequeño, aún estado en el colegio. Su primer club fue Deportes Linares, donde a los 17 años ya mostraba todos su dotes que lo llevarían a la élite del vóley.

Con futuros pasos en la liga de Argentina (Alianza Jesús María y Gigantes del Sur), fue en 2018 cuando el tongoyino dio el gran salto a Europa para jugar en el Castêlo da Maia de Portugal, mientras se convertía en un jugador consolidado para la Selección Chilena, que ya empezaba a cosechar frutos de su tremendo proceso.

En su mejor momento, que lo llevó posteriormente al Netzhoppers de Alemania (un año después), fue cuando tuvo sus primeros acercamientos con la producción musical y, luego de una gran temporada con su equipo, vino la pandemia, lo que lo instó a darle más tiempo a lo que en ese entonces era sólo una pasión; el ‘tech house’.

“Estuve dos o tres años haciendo ambas cosas en paralelo, aunque al principio de forma muy amateur. Comencé a interesarme por la música, me compré los implementos, aprendí a tocar y cuando fui a jugar a Berlín, vi la posibilidad de estudiar allá y empezar mi carrera como productor musical. Ahí fue la primera vez que me dije: ‘oye, parece que me gusta, se me da bien y no me siento incómodo’. Fue un golpe de ánimo que me sirvió para empezar a meterle de manera más seria… En la pandemia tuve un salto que me hizo un poco más conocido en el ambiente en Chile y no pude no pensar en tomármelo más profesional”, relató Simón.

Entre sus creaciones musicales y previo al ‘Coronavirus’, el exdeportista se posicionaba como pilar primordial del equipo chileno que, en 2019, rozaría el bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, donde ‘La Roja’ demostró que podían pararse de tú a tú con cualquiera del continente.

Un brillante rendimiento que lo hizo dar el salto al mítico Barcelona que, en ese entonces (2020), venía de ascender a la máxima categoría del vóleibol español, donde acostumbrara a estar. Allí siguió haciendo su camino como voleibolista (a la par que como músico) antes de su transacción al IBB Polonia de Inglaterra, el que, sin saberlo, sería su último club.

“La verdad, el enfocarme 100% en la música no fue tan planeado. Se juntaron muchas cosas. El último año que jugué fue en 2021, mismo año donde salimos terceros en el Sudamericano. Jugué bien y me sentía súper bien. Luego fui a jugar al Polonia mientras a mi polola le salió una práctica en Barcelona, era una gran posibilidad para pasar más tiempo en España. Cuando terminó la liga, volví a Barcelona y nos metimos de lleno en el mundo de la organización de eventos. Y como mi polola tiene pasaporte alemán, sí podía estar en Europa por cinco años sin problema tras optar a una residencia de larga estancia“, detalló.

Aún sin decidir que se retiraría de vóley, Guerra cuenta que el gran paso para decidir enfocarse 100% en la música fue haber rechazado -sin pensarlo dos veces- las ofertas que le seguían haciendo de la élite europea, ya intuyendo por dónde iba su camino.

“Me llegaron un par de ofertas para seguir jugando en el primer nivel de Europa y las rechacé, ya que me vi con la oportunidad de sacar pasaporte español si me quedaba dos año, y comencé a pensar que era momento de hacer otra cosa. Ya llevaba diez años jugando vóley. Se juntó todo eso, además de mi pasión por la música, vi la oportunidad y la tomé”, enfatizó.

Cabe consignar que la primera canción de Simón TG (su nombre artístico) se posicionó por mucho tiempo en el puesto 17 del ranking mundial de música ‘house’. Un repentino logro que asegura haberlo impulsado a decirse a sí mismo, en buen chileno: “Tengo dedos para el piano”.

La nostalgia de un abrupto retiro

Una exitosa carrera en el vóleibol con pasos en Inglaterra, Alemania y España, una medalla de bronce con Chile en el Sudamericano de Brasil 2021, presencia en Champions League y un cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es el resumido (y brillante) palmarés de Simón Guerra, quien a minutos de juntarse con sus amigos músicos en Berlín, conversa sobre cómo se tomó este giro radical en su carrera.

“No fue fácil. Nunca hice una despedida ni un post en redes sociales, lo quise tomar de la manera más suave posible y sin pecar de creerme una estrella, pero que lo haya hecho bajo perfil no significa que no me haya costado. Cuando mis compañeros volvieron a sus ligas y posteriormente se reunieron todos para volver a jugar por la Selección Chilena, ahí me pegó fuerte el golpe de nostalgia”, confesó.

Las amistades que hizo en el ‘Equipo de Todos’, tras pertenecer como pilar fundamental del proceso que ha encumbrado el vóleibol chileno, no se apagan y el ahora DJ reconoce que habla constantemente con sus excompañeros seleccionados nacionales, quienes se tomaron de distinta forma la noticia de su retiro, a pesar del apoyo.

Y cómo no. La presencia de Guerra en la cancha se notaba, por lo que algunos jugadores de ‘La Roja’ de vóley no estuvieron para nada contentos por la decisión del exdeportista, quien dejó un (emotivo) vacío en el equipo dirigido por Daniel Nejamkin, aunque sigue siendo uno más desde el lugar de Europa donde esté tocando. Lejos de las canchas, pero sin abandonar el ‘camarín virtual’.

El productor musical mira en retrospectiva y exterioriza su orgullo por su carrera en el vóley, aunque no puede evitar pasar por alto una gran espina clavada de su etapa como seleccionado nacional; los Juegos Olímpicos. Hasta revela que, inspirado por la confianza que tenía del proceso, guardó un especial espacio en su cuerpo para tatuarse los anillos.

“Estoy contento con mi carrera. Obviamente, siempre hay algo más que pude haber hecho, por ejemplo, los Juegos Olímpicos a los que no pudimos ir y que perdimos en Chile. Pero estoy tranquilo, jugué diez años en la selección, disputé ligas profesionales, logré estar en varios lugares de Europa como profesional… Durante muchos años, el vóley fue lo único que hice y me quedo conforme”, manifestó.

La confianza en sus excompañeros de cara a Santiago 2023

Ad portas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Simón cambia de tono al hablar de este importante desafío que tendrán sus excompañeros de selección y de la nostalgia pasa a la plena confianza.

El tongoyino destacó los últimos años del combinado chileno de vóleibol y dio detalles de cómo se está preparando el equipo de cara a la cita continental, donde buscarán superar el cuarto lugar conseguido en Lima 2019.

“Cuando supimos que los Panamericanos iban a ser en Santiago, ahí ya empezó el proceso para nosotros. Hace un montón que está en mente. Sé lo importante que es para todo el equipo, hace tres años que se están preparando para todo lo que conlleva; jugar en el Movistar Arena, en casa y con el vóley en la palestra. La gente sabe que Chile tiene un nivel distinto a lo que era antes y que los puede ver compitiendo, no sólo participando”, manifestó el otrora pilar del equipo nacional.

En ese sentido, el exvoleibolista espera que sus excompañeros y amigos logren quedarse con una medalla y se lamenta por no poder viajar debido al alto costo de los pasajes.

“Estoy confiado en que los chicos harán un excelente campeonato. La cita de los Panamericanos no es menor, todos los equipos van por el triunfo, por lo que no va a ser fácil, pero toda la camada con la que crecí en la selección ya son profesionales maduros y ya conocidos, que están jugando en las mejores ligas del mundo, entonces el objetivo primero es el podio o incluso salir campeones. Estando en casa, soñar no cuesta nada”, enfatizó.

Simón TG y su fama en el ‘Viejo Continente’

Tras cambiar las muñequeras por audífonos y el balón por una mezcladora, la popularidad de Guerra en suelo europeo sólo va en alza. Y es que el músico chileno tiene el privilegio de decir que ha tocado en las mejores discotecas de Barcelona (Pacha, La Terrrazza, entre otras), Berlín y Malmö, además en Copenhague cerró un show para más de mil personas del DJ italiano Benny Benassi.

Una promisoria carrera musical que ya hace mover a cientos de europeos que siguen al exdeportista en sus plataformas digitales, donde pueden escucharse algunas de sus piezas.

Actualmente, se mueve mayoritariamente por Alemania y España tocando en distintos escenarios, con un sinfín de proyectos para aumentar la masividad de sus espectáculos, con nuevas canciones en proceso y con las ganas de seguir ampliando su radar en el ‘Viejo Continente’. Con el ADN de deportista a flor de piel, Simón se prepara para afrontar futuras batallas, ya no para doblegar a sus ‘rivales’ con fuertes remaches, sino que haciéndolos bailar.

“Le dedico cuatro o cinco horas al día a hacer música. Es como el deporte, hay que meterle harto entrenamiento y perseverancia. De 100 canciones que uno hace, una puede hacerse conocido y, de un día para otro, te puede llegar el éxito”, Simón Guerra desde Berlín, Alemania (2023).