Una curiosa situación se vivió en el backtage del programa RAW, el lunes pasado, cuando de manera sorpresiva apareció CM Punk, el luchador que hoy pertenece a las filas de la empresa rival, AEW (All Elite Wrestling).

Así mismo, el profesional estuvo en el estacionamiento del Allstate Arena, en su ciudad natal, Chicago, donde incluso fue grabado por un asistente.

CM Punk showed up at Raw. What is going on? #wweraw pic.twitter.com/VN5HAPUU10

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) April 24, 2023