El exfutbolista y hoy comentarista deportivo, Johnny Herrera, reconoció que estuvo a un paso de jugar un torneo de tenis ITF y hasta ‘minimizó’ el pádel, la disciplina de moda en nuestro país.

El ídolo de la U protagonizó una entrevista con LUN, en la que admitió su gran cercanía al denominado ‘deporte blanco’, especialmente en el último tiempo.

“Juego unas tres veces por semana. Tuve hartos problemas de codo por los pelotazos que recibía en el fútbol. Por suerte, cuando me retiré dejé de recibirlos y me cambié a una raqueta más liviana. Cero dolor”, expresó.

El ‘Samurai Azul’ incluso se tomó el atrevimiento de compararse con uno de los mejores exponentes de este deporte en Chile: “Soy un luchador como Massú, pero con harto ataque. Saco súper bien, plano. La gente me dice que he tenido una evolución importante”, afirmó.

El cariño de Herrera por el tenis es tan grande que incluso meditó disputar una competencia oficial ITF. “Estuve a punto de casi no renovar con el canal y me había metido a un torneo. El problema es que hay que tener la semana libre porque son partidos toda la semana. Después renové y no pude ir, pero la verdad es que sí: había pensado en tomarme un año sabático para jugar tenis”.

Johnny Herrera y el pádel: “Jugar paleta en la playa”

Del mismo nivel de cariño que tiene Johnny por el tenis, es el recelo que exhibe por el pádel.

Sí, la disciplina que se ha tomado suelo nacional no termina de convencer al exarquero. “Me vi en la obligación de jugarlo por mi señora, que tenía un cuento con los apoderados del colegio”, detalló.

“Es entretenido, pero fue literal como jugar paleta en la playa”, complementó.

Finalmente, en tono burlesco, Herrera sostuvo que “aunque duela, el pádel es para los que alguna vez trataron de jugar tenis, pero no progresaron”.